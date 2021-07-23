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23 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 года № 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 23 июля 2021 г.
Опубликован 23 июля 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Горяев Дмитрий Владимирович, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установил осложнение эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.

За 2 последние недели недельный показатель увеличился в 1,6 раз с 71,9 до 118,9 на 100 тыс. населения, суточный показатель заболеваемости увеличился в 1,4 раза с 12,1 до 17,1 на 100 тысяч населения.

Уровень заболеваемости поддерживается преимущественно за счет работоспособного населения, на которое приходится 68,2 %. Чаще в эпидемический процесс новой коронавирусной инфекции вовлекаются лица в возрасте от 18 до 64 лет, на которых приходится 68,9 % от числа всех зарегистрированных случаев за последние 2 недели.

Рост заболеваемости за последние 2 недели преимущественно регистрируется за счет взрослых в возрасте 18-29 лет - в 2 раза, 30-49 лет - в 1,2 раза.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Красноярского края, в соответствии с п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального Закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановлю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 60 % от общей численности к 15.09.2021 г.:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в:

- сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- сфере транспортных услуг (транспорте общего пользования, такси);

- многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- клиентских подразделениях финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- сфере торговли, общественного питания, гостиничных и иных услуг;

- салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, аквапарках;

- сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных объектов;

- сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, детских лагерях дневного и круглосуточного пребывания, иных местах проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха,

торгово-развлекательных центрах;

- театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах.

1.2. Работающим вахтовым методом на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

1.3. Проживающим на постоянной основе в социальных учреждениях.

1.4. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Красноярского края, работникам органов государственной власти Красноярского края и подведомственных им организаций.

2. Министерству здравоохранения Красноярского края, главным врачам медицинских организаций края:

2.1. Организовать и обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии п.1 постановления.

2.2. Пересмотреть планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели.

2.3. Обеспечить развертывание дополнительных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

2.4. Обеспечить ежедневное представление сведений о проведенных прививках в разрезе административных территорий края и возрастов в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

3. Главам муниципальных образований Красноярского края:

3.1. Обеспечить в срок до 31.07.2021 представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности в медицинские организации по месту расположения списков работающих, подлежащих вакцинации в соответствии с п. 1 постановления.

3.2. Обеспечить принятие мер по организации иммунизации сотрудников юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций всех форм собственности.

3.3. Оказать содействие (при необходимости) руководителям медицинских организаций в организации и проведении, иммунизации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций всех форм собственности:

4.1. В срок до 31.07.2021 представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих, подлежащий иммунизации против новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.1 постановления.

4.2. Обеспечить иммунизацию работающих лиц с охватом не менее 60% от общей численности работников в соответствии с п.1 постановления.

4.3. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащего контингента.

5. Правительству Красноярского края:

5.1. Обеспечить контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности требований настоящего Постановления.

5.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Управлению Роспотребнадзора по Красноярскому краю и его территориальным отделам:

6.1. Обеспечить контроль за ходом иммунизации j против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ежедневном режиме.

6.2. Продолжить проведение активного информированйя населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Д.В.Горяев



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