Lada впервые за 10 лет оказалась самой продаваемой машиной в Петербурге

В Петербурге впервые за десять лет отечественная марка автомобилей обогнала иностранные бренды по уровню продаж. За первое полугодие 2021 года 11561 житель Северной столицы приобрел машину марки Lada, в то время как ближайший конкурент Kia реализовал 10992 автомобиля, сообщает агентство "Auto-Dealer-Спб".

Третье место по уровню продаж занимает Hyundai (10879 машин за полугодие).

Стоит отметить, что в первом полугодии прошлого года эти же бренды занимали тройку лидеров, только порядок был другой. В частности, больше всего продаж было у Kia (7050), а Lada шла на втором месте с показателем 6495 машин. Рост продаж отечественного бренда составил рекордные 78 процентов.

В целом же, по оценкам аналитиков, продажи автомобилей в первом полугодии выросли на 55 процентов.

В числе популярных у петербуржцев машин Renault, за полугодие 6833 горожанина купили автомобиль этой марки, 6446 человек предпочли ездить на Skoda, 5996 проголосовали рублем за Volkswagen.

3663 человека приобрели Toyota, позволить себе Mercedes смогли 3179 петербуржцев. Замыкают десятку самых продаваемых машин в городе BMW и Ford.

Всего же за первое полугодие в Петербурге было продано 84045, что на 55 процентов больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.