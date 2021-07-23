Лавров: Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России уже есть все необходимое, чтобы себя защитить, поэтому страна не втянется в новую гонку вооружений.

"Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет. Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал он, выступая в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы" на площадке "Единой России".

Россия будет проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику, заявил Лавров. Он напомнил, что у страны уже есть опыт 1980-х-начала 1990-х, который говорит о том, что любые односторонние уступки со стороны России будут расценены Западом исключительно как слабость.