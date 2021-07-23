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23.07.2021 10:55
Рубрика: Власть

Лавров: Западные политтехнологи хотят расшатать ситуацию в РФ перед выборами

Текст: Айсель Герейханова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что международная обстановка должна в полной мере учитываться на выборах в Госдуму.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями, эта внешняя ситуация напрямую заточена многими западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в РФ, в том числе в связи с предстоящими выборами", - сказал Лавров, выступая на вебинаре по международной политике, который проходит на площадке "Единой России".

Он подчеркнул, что западные политтехнологи никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность России.

"Они прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов. Бездоказательные обвинения по Навальному, по малазийскому боингу, который потерпел катастрофу на Украине, по Скрипалям и по многому другому", - перечислил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что ни по одному из этих обвинений не было предъявлено доказательств.  "Ответ один: хали лайкли, больше кроме вас никто не мог этого сделать, либо ответ заключается в том, что нет каких либо оснований сомневаться, что это сделали вы", - отметил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Единый день голосования-2021

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