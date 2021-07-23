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Рубрика: Власть

Лавров: Запад не любит Россию за ее независимую политику

Текст: Юрий Когалов

На Западе не любят Россию, поскольку наша страна проводит независимую политику, отстаивает свои интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Мы никогда ни от кого не закрываемся, но надо просто привыкнуть, что нас не любят. Это, к сожалению, проявляется в самых разных сферах человеческой деятельности. Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации - в том понимании, в котором она сейчас существует - эти иллюзии были развеяны", - отметил Лавров. По его словам, Россия продемонстрировала, что будет защищать свою историю и свое достоинство.

"Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, особенно, когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными... это, к сожалению, будет проявляться и дальше", - отметил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание, что и в ЕС, и в НАТО Россия назначена врагом, против которого надо выступать единым фронтом. "Нам не привыкать, будем отстаивать свои интересы так, как мы их понимаем, но всегда оставляя дверь открытой для сотрудничества", - заявил Лавров. "Мы ни с кем не хотим ссориться, но все должны понимать, что мы готовы к любому развитию ситуации и готовы обеспечивать свои интересы как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира", - добавил министр.

Он также отметил, что агрессивность западных партнеров на международной арене объясняется тем, что они начали осознавать, что мир движется к полицентричному устройству, что "более чем 500-летнее доминирование исторического Запада подходит к концу". По словам Лаврова, процесс идет в исторически правильном направлении, потому что "чем больше таких игроков и чем больше равновесия в мировой системе, тем мы ближе к изначальному замыслу отцов-основателей ООН".

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