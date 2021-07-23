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23.07.2021 11:03
Рубрика: Власть

Лавров: Запад старается сформировать вокруг России "пояс нестабильности"

Текст: Айсель Герейханова

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности".

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"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские народы делать выбор - либо ты с Западом, либо с РФ", - сказал он, выступая на вебинаре по международной политике, который проходит на площадке "Единой России". Лавров также указал на попытки Запада осваивать территории вокруг России экономическим и военным путем.

"Эта линия самым ярким образом проявилась на Украине. Пытались в последние месяцы обкатать методики цветных революций и в Беларуси, развернули геополитическую борьбу американцы и европейцы за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой в ходе предвыборной кампании, прямо вмешиваясь во внутренние дела вроде бы суверенного государства", - привел пример глава МИД.

Лавров также указал на то, что сейчас западные страны пытаются расширить свое присутствие, в том числе военное, по периметру границ России, включая и Центральную Азию, и Закавказье.

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