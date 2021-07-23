Лавров: Запад старается сформировать вокруг России "пояс нестабильности"

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности".

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские народы делать выбор - либо ты с Западом, либо с РФ", - сказал он, выступая на вебинаре по международной политике, который проходит на площадке "Единой России". Лавров также указал на попытки Запада осваивать территории вокруг России экономическим и военным путем.

"Эта линия самым ярким образом проявилась на Украине. Пытались в последние месяцы обкатать методики цветных революций и в Беларуси, развернули геополитическую борьбу американцы и европейцы за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой в ходе предвыборной кампании, прямо вмешиваясь во внутренние дела вроде бы суверенного государства", - привел пример глава МИД.

Лавров также указал на то, что сейчас западные страны пытаются расширить свое присутствие, в том числе военное, по периметру границ России, включая и Центральную Азию, и Закавказье.