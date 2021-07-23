Лопасти вертолетов становятся датчиками

Концерн Радиоэлектронные технологии госкорпорации Ростех разработал и представил на МАКС-2021 перспективную систему воздушных сигналов для вертолетов (СВС-Л).

Уникальность разработки обеспечивают датчики восприятия воздушного потока, установленные на вращающейся лопасти несущего винта вертолета. Новый аэрометрический метод обеспечивает высокоточное и всенаправленное измерение скорости вертолета. Для наглядной демонстрации преимуществ разработки Ульяновского КБ приборостроения на МАКС-2021 установлен демонстрационный стенд с макетом вертолета и имитатором изменяющегося воздушного потока.

Система воздушных сигналов собирает информацию обо всех высотно-скоростных параметрах полета, передает сведения экипажу воздушного судна, а также обеспечивает необходимой информацией комплекс бортового оборудования вертолета. Традиционные разработки, которые используются для самолетов, не учитывают специфику аэродинамики и динамики полета вертолета, - несущая система винтокрылого воздушного судна вызывает значительное возмущение аэродинамического поля скоростей вблизи фюзеляжа, таким образом, датчики измеряют искаженные параметры, что приводит к существенным погрешностям.

"Новая разработка максимально учитывает специфику аэродинамики и динамики полета вертолета, в том числе беспилотного и, благодаря этому, обеспечивает самое точное измерение всех высотно-скоростных параметров. По точности СВС-Л превосходят традиционные системы воздушных сигналов более чем в два раза. Например, погрешность измерений приборной скорости вертолета составляет не более 0,75%, абсолютной барометрической высоты - не более 0,17%, - подчеркнул Николай Колесов. - Наличие достоверной информации об измеряемых параметрах позволяет наиболее полно использовать летно-технические возможности вертолетов, повысить качество управления и безопасность полета на всех режимах, включая предельные, обеспечить возможность посадки на ограниченные и подвижные площадки в условиях плохой видимости, предотвратить такие нештатные ситуации как "явление подхвата", попадание в режим "вихревого кольца", выход на границу максимально допустимой приборной скорости и опасное сближение с землей".