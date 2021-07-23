МАКС-2021: Гид по авиасалону

Московский авиационно-космический салон (МАКС-2021) открылся в подмосковном Жуковском 20 июля, но именно с пятницы стартует наиболее насыщенная часть программы для зрителей. "РГ" собрала самую важную информацию для тех, кто в этот уикенд планирует посетить авиасалон.

Как добраться

Первый вопрос, который надо решить, помимо приобретения билета, - это дорога до МАКС. Существует два классических варианта: на личном транспорте и общественном. Рассмотрим оба.

На авто

В этом году нет перехватывающей парковки в аэропорту "Быково", поэтому оставить машину можно только на территории аэродрома "Раменское". Цена за одно машиноместо для легкового автомобиля составляет 3000-4000 рублей, в зависимости от близости паркинга к экспозиции, для автобусов - 7000. В эту сумму входит автопропуск на территорию города Жуковский и непосредственно талон на парковку, который при этом не дает право прохода на авиасалон - билет все равно купить придется. Приобретать временное машиноместо необходимо заранее.

На въезде в город проводится досмотр транспортных средств. К провозу запрещено оружие любого типа и комплектующие к нему, едкие и ядовитые вещества, алкоголь, напитки в стеклянной таре, а также громоздкие предметы, разного рода емкости, канистры и животные.

Важно, что на период проведения авиасалона в Жуковский можно попасть только при наличии автопропуска. Если его нет, в город не пустят, поэтому оставить автомобиль где-то поблизости и дойти пешком до входа не получится.

Остается вариант с общественным транспортом. И, надо сказать, он достаточно удобный.

На общественном транспорте

От Казанского вокзала курсируют электрички. Нужно добраться до платформ "Отдых" или "Есенинская", откуда до авиасалона ходят бесплатные автобусы. Цена обычного билета до обеих станций одинаковая - 130 рублей. До "Отдыха" также ходит экспресс РЭКС, он обойдется чуть дороже - 210 рублей. По времени электричка идет около часа, экспресс - почти вдвое быстрее. Поездов много, следуют они один за другим.

Я выбрал путь до станции "Отдых". После прохода турникетов до автобуса идти от силы 2-3 минуты. Перед входом на автобусную остановку нужно пройти рамки металлодетектора. Сразу после можно сесть в шаттл, который быстро заполняется и увозит непосредственно ко входу на авиасалон. Ехать 10-15 минут. Обратно к станции автобусы также отвозят.

Бесплатные автобусы от железнодорожных станций "Отдых" и "Есенинская" ходят регулярно. Фото: Михаил Хорошилов

Вход на авиасалон

После выхода из автобуса надо пройти две зоны контроля. Первая - это снова рамки металлодетектора и проверка вещей. А на второй потребуется билет, который здесь же можно и купить (разовое посещение стоит 1000 рублей), а также QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданный не позднее 48 часов до этого. С медицинскими документами строго - если их нет, на авиасалон не пустят. Будьте к этому готовы.

Более подробно про покупку билетов и их стоимость можно узнать здесь. А тут медицинские требования.

Проверка билетов и меддокументов. Фото: Михаил Хорошилов

Территория выставки

Итак, мы прошли на МАКС. Сразу на глаза попадается схема выставки (такие встречаются по всей территории), где отмечено, что и где находится. Около входа располагается длинный коридор из выстроенных самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов, участвующих в выставке. Снимать их можно в неограниченном количестве. А вот посидеть за штурвалом или хотя бы просто пройти в салон получится не везде.

Экспонаты выставки под открытым небом. Фото: Михаил Хорошилов

В дирекции МАКС "РГ" сообщили, что официально ни в одно воздушное судно проникнуть нельзя. Однако по факту такие непроизвольные экскурсии случаются и попасть на них можно опытным путем - банально обходя экспозицию и спрашивая разрешение. В принципе, участники экспозиции лояльны, и получить положительный ответ можно. При этом хедлайнер МАКС-2021 Checkmate доступен для зрителей как раз с пятницы - будет шанс рассмотреть новинку у всех желающих.

Хедлайнер МАКС-2021 Checkmate доступен для зрителей как раз с пятницы. Посмотреть его можно в этом павильоне. Фото: Михаил Хорошилов

Летная программа богатая, а в выходные она будет еще более насыщенна. Выступления асов авиации идут безостановочно. Как и в прошлые годы, для просмотра фигур высшего пилотажа зрители размещаются на газонах, где сидеть не воспрещено. Наиболее подходящей является большая территория перед самой взлетно-посадочной полосой. Тут достаточно места, чтобы комфортно расположиться, не мешая друг другу. Не забудьте взять коврик или покрывало, на чем сидеть. К слову, завсегдатаи авиасалона зачастую больше похожи на туристов-походников, нежели на зрителей - настолько подготовленными приходят люди к тому, чтобы весь день провести на открытом воздухе в максимальном для них комфорте.

Большая "поляна" перед ВПП, откуда отлично видно выступления асов авиации. Фото: Михаил Хорошилов

Территория выставки хоть и достаточно большая, но хорошо продуманная. Почти на каждом шагу встречаются пункты питания, благодаря чему в будни не было очередей. Ассортимент разнообразный: от мороженого и горячей кукурузы до бургеров и хот-догов. Цены приемлемые. Как минимум, не дороже фастфуда в Москве. Также работают кафе и ресторан - выбрать есть из чего.

Достаточно точек с продажей сувенирной продукции. Цены от 100 рублей (магниты) до 1500 тысяч (кепки). Любители авиации смогут приобрести памятные предметы, связанные с выставкой. Предлагаются футболки, свитшоты, прочий трикотаж с тематической символикой и даже авиационная одежда с шевронами.

Помимо экспозиции под открытым небом, на авиасалоне представлено большое количество организаций и госкомпаний, включая Ростех и Роскосмос. Почти во все павильоны можно свободно зайти и осмотреть выставленные образцы техники, пообщаться с представителями фирм, задать интересующие вопросы.

Территория чистая, есть большой и комфортабельный туалет с креативными обозначениями. Порядок обеспечивается силами сотрудников правоохранительных органов, дежурят медицинские и пожарные бригады.

Среди обычных зрителей и сотрудников компаний разгуливают пилоты в летных комбинезонах. Пожалуй, так близка и доступна авиация только здесь. Обязательно приезжайте и посмотрите своими глазами. Это стоит того.