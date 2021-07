Мартин Ли Горе из Depeche Mode празднует юбилей: 5 главных фактов о музыканте

Сегодня, 23 июля, исполняется 60 лет Мартину Ли Горе из Depeche Mode. "РГ" приводит 5 главных фактов о музыканте.

- Именно он написал все главные хиты Depeche Mode: Personal Jesus, Walking in My Shoes, Never Let Me Down, Master and Servant, People Are People, Wrong и другие. А песни Somebody и Question of Lust Мартин поет сам. Почувствуйте разницу со штатным вокалистом группы Дэвидом Гааном!

- Бессменный участник Depeche Mode родился 23 июля 1961 года в Лондоне, в семье секретарши и рабочего автомобильного завода. И только в 40 лет узнал, что оказывается, его биологический отец - афроамериканец. Мартин Ли Гор срочно слетал в США, и разыскал папу… Но потом вернулся домой, в Великобританию.

- Именно Мартину Ли Гору Depeche Mode обязаны многолетней мировой славой. Ведь на дебютном альбоме все песни писал Винс Кларк, которого тянуло то в эксперименты с формой, то в откровенную попсу из-за чего тот вскоре и ушел: создавать проект Yazoo, а затем и Erasure. Авторский дебют Мартина состоялся на втором альбоме - Broken Arrow, вышедшем в 1982 году.

И именно Ли Гор утвердил фирменный стиль группы: синти-поп с красивыми мелодиями и жесткими, напористыми припевами, сыгранными на трех аналоговых синтезаторах с использованием самых разноплановых ударных: от полновесной барабанной акустической установки до специально изготовленных для группы гигантских гонгов.

- В "нулевые" годы Мартин Ли Гор освоил и игру на электрогитаре. И теперь играет на ней в студии и на сцене. Поэтому с альбома 2013 года Delta Machine у Depeche Mode появился интерес и к электронному, экспериментальному року. Но синти-поп - по-прежнему на первом месте!

- Мартин Ли Гор - не только музыкант, но и хороший инженер. Он изобретает звуки, тембры, приборы для искажения звука и собирает коллекцию аналоговых синтезаторов, многие из которых сняты с производства. В 2012 году он снова встретился с Винсом Кларком, но только для того, чтобы записать совместный альбом Ssss. На нем нет ни одной песни. А все 10 композиций, фактически только - поиски и эксперименты с новым звучанием электронных инструментов и компьютеров. В дальнейшем Ли Гор продолжил выпускать такие "исследовательские" релизы.