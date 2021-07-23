Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 года № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл, С.И. Булатова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Марий Эл расценивается как неблагополучная.

Интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 за 28 неделю составил 58,7 на 100 тыс. населения против 19,9 на 22 неделе, рост в 2,9 раза. Рост числа госпитализированных лиц в инфекционные стационары республики за последние 2 месяца - в 3,7 раза, количество вновь регистрируемых пневмоний, подтверждённых методом ПЦР, на 28 неделе выросло в 2,5 раза в сравнении с 25 неделей и в 5,9 раза в сравнении с 22 неделей. Количество лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным заболеванием и взятых под медицинское наблюдение, увеличилось в 4,2 раза. Отмечаются низкие темпы иммунизации от подлежащего населения, в динамике с 25 по 28 неделю: 13,1%, 14,6%, 16,6% и 18,8%, соответственно; не снижается и сохраняется на уровне не ниже 1,0 коэффициент распространения COVID-19, что свидетельствует о не снижающейся интенсивности эпидпроцесса.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 62%.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 41,2%, дети - 3,7%, пенсионеры - 39,6%, иная категория - 15,5%.

Не принятие своевременных мер не позволит сдержать эпидемический процесс и может повлечь за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пункта 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании, трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

1.2. лицам, замещающим государственные должности Республики Марий Эл, должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл, должности муниципальной службы Республики Марий Эл, работникам органов государственной власти Республики Марий Эл, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Марий Эл, работникам органов местного самоуправления в Республике Марий Эл, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Республики Марий Эл, и подведомственных им организаций;

1.3. обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

1.4. лицам, подлежащим призыву на военную службу.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 01.09.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.09.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COV1D-I9), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения", п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 г. № 1/И/1-1221 и № 1/и/1-332 от 21 января 2021 г.), Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Республики Марий Эл в пределах предоставленных полномочий:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

5.1. обеспечить организацию вакцинации с развёртыванием дополнительных прививочных пунктов с привлечением медицинских работников, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

5.2. не допускать скопления людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID9).

6. Начальникам и заместителям начальников отделов, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

С.И.Булатова







