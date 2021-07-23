Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что проект "Северный поток-2" состоялся, а разговоры о санкциях только подтверждают этот факт.

"Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны - американскими, чтобы признать факт того, что "Северный поток - 2" состоялся", - сказал Медведев в интервью Deutsche Welle, его слова приводит РИА "Новости". "Если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем эти санкции", - добавил Медведев.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, Берлин обязался добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергетику в качестве оружия против европейских стран. Кроме того, немецкая сторона должна сделать все возможное для продления на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года.