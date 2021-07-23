МИД РФ сравнил высказывания политиков и ученых о "Спутнике V"

Министерство иностранных дел РФ призвало западных политиков взять пример с настоящих ученых и не делать предвзятых заявлений относительно вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как напомнили на Смоленской площади, в начале июля в авторитетном британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности российской вакцины. "Авторы материала при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят широкую палитру мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира. Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения "Спутника V" становится лучшим доказательством надежности российской разработки", - говорится на станице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook. В МИД также обратили внимание на позитивные оценки, которые "Спутнику V" дали в Сан-Марино и Италии.

"Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки", - отметили на Смоленской площади." Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем. А также очень желаем госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по "Спутнику V", опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции", - отметили в МИД.

По мнению российских дипломатов, при обсуждении вакцин необходимо помнить, что речь идет "о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций".