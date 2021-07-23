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23.07.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Минцифры может расширить перечень госуслуг, предоставляемых через банки

Текст: Анастасия Алексеевских
Перечень госуслуг, которые будут предоставляться через приложения российских банков, может быть расширен в случае, если эксперимент Минцифры пройдет успешно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства. Сейчас, согласно постановлению Минцифры, гражданам на площадках кредитных организаций доступно 9 госуслуг. Эксперты позитивно оценили нововведение.

Как говорится в документе Минцифры, сейчас в перечень госуслуг, которые можно будет получить через банковское приложение, входят: оформление страховой, накопительной пенсии, получение соответствующих выплат и справок по ним, подача сведений о корректировке информации, касающейся индивидуального лицевого счета в ПФР, подача заявления на постановку транспортного средства на государственный учет, открытие государственного сертификата на материнский капитал, получение информации о ходе исполнительного производства, данных об ограничении на выезд, поиск работы.

Фото: istock
Мошенники начали брать кредиты через госуслуги от имени россиян

Чтобы воспользоваться этой возможностью, гражданин должен зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и один раз дать согласие через госуслуги на приравнивание банковской идентификации к идентификации в системе. В документе Минцифры уточняется, что эксперимент пройдет с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

"В случае успешного завершения эксперимента, список госуслуг, доступных через приложения банков, будет расширяться, - рассказали "РГ" в Минцифры.- По завершении эксперимента Минцифры будет проведена оценка его результатов и подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации с необходимыми предложениями, в том числе в части нормативно-правового регулирования. Данное нововведение направлено на повышение эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти и физических лиц через различные коммерческие организации и улучшения клиентского опыта в ситуации масштабного распространения новой коронавирусной инфекции".

Крупнейшие банки поддержали нововведение.

"Вывод Госуслуг в каналы Сбера позволит предоставить клиентам банка удобные комплексные сервисы с использованием Госуслуг. Например, не только оплатить, но и обжаловать штраф или оформить пособие на карту банка", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сама возможность создания наиболее активными банками дополнительной ценности для клиента за счёт помощи в получении госуслуг, несомненно, дает дополнительные конкурентные возможности, а расширение списка госусулг -тем более.

"Мобильным приложением банков пользуется большинство активных пользователей карт, - резюмировал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Так как безналичные платежи в последние годы получили широкое распространение (на 2021 год картами владеет 87% россиян), это может быть удобным каналом формата "единого окна" для людей. Тем не менее, важно, чтобы у всех банков была одинаковая возможность интегрировать госуслуги себе на сайт или в приложение. Если более технологически продвинутые банки получат такую возможность первее или смогут интегрировать модули госуслуг в более удобном формате, это может привести к замыканию клиентов в системе банка и повысить рыночную силу текущих лидеров рынка. Это, в свою очередь, может усложнить конкуренцию".

Экономика Финансы Банки Правительство Минцифры

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