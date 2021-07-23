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23.07.2021 00:10
Рубрика: Экономика

Минимальная зарплата в 2022 году вырастет на 825 рублей

Текст: Ольга Игнатова
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить на 6,4% - до 13 617 рублей в месяц. Проект федерального закона, устанавливающего минимальный размер оплаты труда на следующий год, сегодня рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год. В отличие от средней, медианная зарплата делит всех работников пополам - половина получает больше, половина меньше. За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата в России составила 32 422 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Фото: iStock
В России оплата по больничному не сможет быть ниже МРОТ

На 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей, Таким образом минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей. По планам Минтруда, к 2025 году МРОТ должен превысить 16 тысяч рублей в месяц.

Напомним, МРОТ - величина, ниже которой работодатели не могут платить зарплату сотрудникам, работающим на полную ставку. По оценке Минтруда, невысокие зарплаты в России получают порядка 4,7 млн человек. С 2018 года МРОТ устанавливается в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2019 году размер МРОТ составлял 11 280 руб., в 2020 году - 12 130 руб.

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