Мир разделен на два лагеря, у США худшие показатели

В отчете делается вывод, что в мире наиболее очевидным становится разделение стран на два лагеря, исходя из числа подтвержденных случаев COVID-19, числа летальных исходов и уровня вакцинации. Правительства разных стран играют решающую роль в борьбе с пандемией. Кроме того, США продемонстрировали худший результат по трем из пяти параметров, указано в отчете.

Страны оценивались на основе базы данных веб-сайта Университета Джонса Хопкинса - Our World in Data - и влиятельного фармацевтического портала PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, а также на основе исследовательской литературы академического сообщества. В отчете использовались ссылки на влияние пандемии на глобальное социально-экономическое развитие и рекомендации известных инфекционистов и эпидемиологов. В отчете приведен рейтинг 51 страны, исходя из текущего состояния эпидемической ситуации и противоэпидемических мер на основе пяти показателей: общее число подтвержденных случаев COVID-19, число новых случаев заболевания, общее число летальных исходов и уровень вакцинации, периоды преодоления эпидемии с учетом статистики с начала пандемии до 14 июля включительно.

Согласно отчету, в трех странах общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 миллионов: это США, Индия и Бразилия. Три страны, где зарегистрировано наименьшее число подтвержденных случаев, - это Новая Зеландия, Австралия и Вьетнам.

Три страны с наибольшим количеством новых диагностированных случаев COVID-19 за квартал - Индия, Бразилия и США, с наименьшим числом - Новая Зеландия, Китай и Сингапур.

По числу летальных исходов - три страны, где от коронавируса погибло более 400 тысяч человек: США, Бразилия и Индия. Государства с наименьшим показателем смертности от COVID-19 - Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам.

В Китае, США и Индии было вакцинировано более 50 миллионов человек, наиболее слабый уровень вакцинации отмечен во Вьетнаме, Ираке и Новой Зеландии.

В США, Бразилии и России зафиксировано минимальное число дней, когда ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции был менее 5 тысяч человек в день. В 19 странах в течение 500 дней подряд число подтвержденных случаев COVID-19 не превышало 5 тысяч, что говорит об эффективности противоэпидемических мер.

В отчете говорится, что на основе пяти критериев эпидемическая ситуация в США остается самой удручающей. За ними следуют Бразилия, Индия, Великобритания, Франция и другие страны. США также лидируют по общему числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 34 миллиона и по числу летальных исходов - 600 тысяч. В течение 62 дней число заражений в Соединенных Штатах составляло менее 5 тысяч в день; страна занимает первое место в рейтинге по степени тяжелого течения коронавирусной инфекции.

В отчете также говорится, что среди развивающихся стран Бразилия и Индия столкнулись с самыми серьезными проблемами в реализации противоэпидемических мер. Они заняли верхние строчки рейтинга по многим показателям: по числу заболевших и по приросту новых случаев заражения. Эпидемическая ситуация в ведущих европейских странах также не внушает оптимизма. По общему числу подтвержденных случаев заболевания и летальных исходов на первых позициях рейтинга Франция, Великобритания и Италия.

Согласно сообщениям мировых СМИ, с начала пандемии в США противоэпидемические меры в стране были крайне неэффективными, противоэпидемические материалы распространялись неравномерно, зафиксировано неравномерное социальное обеспечение. Во многих европейских странах люди выходили на антиправительственные митинги, выступая против введения изоляции и других противоэпидемических мер, что в значительной мере осложнило работу властей. В таких развивающихся странах, как Бразилия и Индия, негативную роль сыграли несовершенная система здравоохранения, высокая плотность населения, а также особые климатические и географические условия, что усугубило распространение мутации коронавируса "дельта".

В отчете говорится, что COVID-19 наименее затронул Новую Зеландию и Австралию. Аналитики отмечают, что это может быть связано с их географическим положением и низкой плотностью населения, а также эффективными мерами противоэпидемического контроля.

Азиатские страны - Китай, Южная Корея, Сингапур и Вьетнам - благодаря запрету на въезд из-за рубежа, введению карантина и изоляции, повсеместному диагностированию и другим мерам смогли получить хорошие результаты в противодействии пандемии.

Сингапур и Вьетнам занимают низкие позиции в рейтинге по показателям смертности, а в Южной Корее уже 537 дней число ежедневных подтвержденных случаев заражения не превышает 5 тысяч.

Китай - страна с наименьшим количеством диагностированных случаев заболевания коронавируса в день и наивысшим уровнем вакцинации населения. В отчете отмечено, что страна с населением в 1,4 миллиарда человек смогла взять эпидемию под контроль благодаря ряду мер: быстрому реагированию высшего руководства страны в самом начале распространения эпидемии, введению системы контроля за перемещением граждан, масштабному тестированию и др. В некоторых регионах с высоким риском распространения эпидемии были сооружены дополнительные медицинские учреждения, созданы волонтерские организации и т.д.

На основе научно-технического потенциала Китай стал лидером в исследованиях и разработках вакцин. В настоящее время уровень вакцинации в стране - более 1,4 миллиарда доз, что позволило Китаю занять первую строчку в рейтинге по этому показателю. Страна также предоставила более 500 миллионов доз вакцин более 100 государствам и международным организациям, что эквивалентно одной шестой текущего объема производства вакцин от COVID-19 в мире.

Однако в глобальном масштабе существует серьезная проблема неравномерности в распределении вакцин. Так, развивающиеся страны уступают развитым по объему доступа вакцин. Из-за низкого уровня систем здравоохранения в развивающихся странах и чрезмерной концентрации вакцин в развитых странах, развивающийся мир еще далек от достижения коллективного иммунитета.

Кроме того, в отчете указывается, что, несмотря на проблемы с поставками вакцин, правительства могут обратиться к строгим противоэпидемическим мерам. Так, во Вьетнаме уровень вакцинации низкий, однако эффективные меры контроля на границе и карантин позволили стране держать число новых подтвержденных случаев на низком уровне.