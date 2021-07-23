Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг, чтобы через него можно было подавать документы для поступления на все программы высших учебных заведений, включая платные места. Минобрнауки и Минцифры дан срок до 1 апреля 2022 года.

Также Минобрнауки должно до 2 августа опубликовать на своем сайте перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку.