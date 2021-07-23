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Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд 4 августа рассмотрит жалобу на арест Башкировой, сбившей детей

Текст: Иван Егоров

Московский городской суд 4 августа рассмотрит апелляционную жалобу защитника Валерии Башкировой на постановление Тверского районного суда Москвы от 19 июля 2021 года об изменении меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, в апелляционной жалобе адвокат просит отменить постановление районного суда и избрать обвиняемой более мягкую меру пресечения.

Фото: Сергей Михеев
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Как напомнили в столичном суде, Валерия Башкирова обвиняется в совершении ДТП, в результате которого двое детей скончались от полученных травм.

В прошлую пятницу в Солнцево Башкирова, не сбавляя скорости, проехала через нерегулируемый пешеходный переход, который в этот момент переходили двое взрослых и трое детей. Удар пришелся именно на детей. В результате полученных травм в больнице умерли мальчики 4 и 5 лет. Выжила только 9-месячная девочка, которая была в коляске и тоже получила травмы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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