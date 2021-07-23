Мощное наводнение продолжает бушевать в Китае

Десятки тысяч людей остаются в ловушке без пресной воды в центральном Китае, в то время как проливные дожди и наводнения продолжают урон сельскому хозяйству и транспортной инфраструктуре. В результате стихийного бедствия в Китае погиб по меньшей мере 51 человек, и, как ожидается, это число резко будет расти по мере того как спасательные бригады получают доступ к ранее затопленным дорогам и туннелям.

Рекордные ливни, в ходе которых вылилось годовое количество дождя на столицу провинции Хэнань, Чжэнчжоу, и вокруг нее, в начале этой недели, теперь переместились на север, затронув отдаленные города и районы, оставляя людей без электричества или пресной воды, в том числе в больницах, отмечает Guardian.

В пятницу днем ​​государственные СМИ КНР со ссылкой на местные власти сообщили, что число погибших увеличилось с 33 до 51, а финансовые потери составили более 65 миллиардов юаней (более 10 миллиардов долларов). Было эвакуировано более миллиона человек, половина из которых лишилась своих домов. "Мы не смогли вовремя эвакуироваться, потому что моя пожилая бабушка-инвалид не могла выйти из дома", - сказал AFP 16-летний школьник, добавив, что их дом в Гунъи был полностью затоплен. По оценке наблюдателей, город Синьсян, в котором проживает 5,8 миллиона человек, пострадал больше всего. Государственные СМИ сообщили, что река Вэй вышла из берегов и затопила деревни недалеко от Хеби. Десятки тысяч людей были спасены или эвакуированы из деревень и сельхозугодий, некоторые с помощью самодельных плотов, другие на надувных лодках или в ковшах строительных экскаваторов.

"В настоящее время благополучно перевезено почти девять тысяч человек", - сообщила государственная телекомпания CCTV, добавив, что власти вскоре эвакуируют "оставшиеся 19 тысяч человек". В пятницу днем ​​власти провинции Хэнань стремились сделать акцент на восстановлении работы коммунальных служб в некоторых районах. Вместе с тем, отмечают эксперты, истинные масштабы катастрофы пока не ясны. Многие районы Хэнани оставались без электричества, пресной воды и мобильной связи. Начались масштабные восстановительные работы в районах, где прошел дождь, включая столицу провинции Чжэнчжоу, где по меньшей мере 12 человек погибли в результате затопления системы метро.

Основное внимание уделяется входу в главный межгородский туннель в городе, который был полностью погружен в воду на глубину до 13 метров. После слива воды в пятницу утром было подсчитано более 100 машин, угодивших в водную ловушку. Власти подтвердили, что были извлечены только два тела, но в полиции в СМИ предположили, что число жертв будет расти..