МВД предложило выдавать охотничий билет без медсправки при наличии опыта

В МВД России предложили освободить от предоставления медицинской справки кандидатов на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием. Сделано это в ходе обсуждения и подготовки поправок к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", сообщает РИА Новости.

Известно, что одно из концептуальных изменений, которое может быть внесено в закон, - сдача так называемого охотминимума и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием, чтобы получить охотничий билет. Сейчас такие документы предоставляют только для получения лицензии на приобретение оружия в первый раз. Затем раз в пять лет для продления разрешения на охотничье оружие предъявляют медицинскую справку, а владельцы травматов - сдают экзамены на знание оружейного законодательства и навыки безопасного владения оружием самообороны. Охотничий билет до сих пор можно получить явочным порядком в МФЦ, предъявив паспорт. Теперь предложено ситуацию с билетом изменить.

Однако в МВД предлагают не усложнять бюрократическую процедуру с получением охотничьего билета тем, для кого охота является традиционным национальным промыслом, укладом жизни. А также для профессиональных охотников, егерей и других людей, чья работа связана с ношением охотничьего оружия, например геологов. Тем более что все они и так обязательно проходят медицинское освидетельствование.