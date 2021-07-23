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Рубрика: Экономика
23.07.2021 14:42
Текст: Сергей Птичкин

На МАКС-2021 показали разработку для безопасного захода на посадку МС-21

Системы управления поворотом колес передней опоры шасси для самолета МС-21 стала еще более надежной.
Видео: что посмотреть в выходные на МАКС-2021

Концерн Радиоэлектронные технологии (АО "КРЭТ") госкорпорации Ростех разработал новый блок управления и контроля системы управления поворотом колес передней опоры шасси для самолета МС-21. Изделие обеспечивает маневрирование авиалайнера при движении по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам.

Новая разработка обеспечивает управление электрогидравлическим рулевым приводом поворота колес передней опоры шасси, отвечает за выдачу информации об их положении в бортовые системы самолета. Блок управления и контроля обрабатывает сигналы от систем управления летательного аппарата - угол поворота колес зависит от отклонения рулежных рукояток пилотов и педалей руля направления.

"Аэроприбор-Восход - ведущее предприятие в сфере разработки и производства высокоточной аэрометрической аппаратуры и высокоточной спутниковой навигации для авиационной техники, космических программ. Разработки предприятия составляют около 95% всех аэрометрических систем, выпускаемых в России. Представленная на МАКС-2021 новинка, а именно - блок управления и контроля системы управления поворотом колес передней опоры шасси - перспективная разработка, которая предназначена для самолета МС-21. Более того, в рамках импортозамещения аналогичные технические решения могут применяться на региональном SSJ-NEW", - рассказал гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов.

Новая разработка КРЭТ обеспечит безопасный заход на посадку самолетов и вертолетов.

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