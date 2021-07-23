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Рубрика: Экономика
23.07.2021 14:27
Текст: Сергей Птичкин

На МАКС-2021 показали новую систему ориентации для вертолетов

Вертолеты не заблудятся - их точное пространственное положение, а также высотно-скоростные параметры гарантированно определяет новая разработка Ульяновского КБ приборостроения.

Фото: РИА Новости
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Концерн Радиоэлектронные технологии ("КРЭТ) госкорпорации Ростех на МАКС-2021 впервые представил интегрированную систему резервных приборов ИСРП-5-3. Новая разработка представлена на вертолете Ка-226Т. Система предназначена для автономного определения параметров пространственного положения, высотно-скоростных параметров. Стойкость системы к воздействию внешних факторов гарантирует высокую надежность, точность и безотказность ее работы.

Новая разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО "КРЭТ") способна в автономном режиме определять пространственное положение летательного аппарата (крен, тангаж, магнитный курс), а также высотно-скоростные параметры (барометрическая высота, приборная скорость, вертикальная скорость), предоставлять пилотажно-навигационные данные, сведения о параметрах двигателя, координатах местоположения воздушного судна, текстовую аварийную, предупреждающую и уведомляющую сигнальную информацию. При работе в составе комплекса бортового радиоэлектронного оборудования система отображает широкий спектр навигационных параметров, информацию об оборотах несущего винта и общего шага.

"Уникальность новой интегрированной системы резервных приборов в возможности комплексного измерения и индикации всех ключевых параметров полета, что не позволяет ни одна из существующих разработок. Изделие заменит целый ряд приборов, по сути, это пять в одном. Важно отметить, что при этом разработка отличается небольшими габаритными размерами и высокой надежностью, благодаря устойчивости к внешним факторам, - отметил гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов. - Ульяновское конструкторское бюро приборостроения готово поставлять системы ИСРП-5-3 на летные испытания уже в этом году".

В состав системы ИСРП-5-3 входят многофункциональный индикатор ИМ-50НЛ, содержащий два независимых измерительных канала - курсовертикали и системы воздушных сигналов, а также датчик курса магнитного цифровой ДКМЦ-2-1.

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