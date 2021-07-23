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23.07.2021 17:48
Рубрика: Общество

На Сахалине ликвидируют последствия схода породы в Углегорском районе

Текст: Станислав Крашевский
Депутаты Сахалинской облдумы и эксперты совместно проконтролировали ход ликвидационно-восстановительных работ в Углегорском районе островной области, где ранее произошел сход пустой породы.
Фото: Пресс-служба ВГК Фото: Пресс-служба ВГК
Фото: Пресс-служба ВГК

Напомним, на разрабатываемом "Восточной горнорудной компанией" (ВГК) Солнцевском угольном разрезе в ночь на 10 июля произошел сход пустой породы. Никто не пострадал, ибо место происшествия расположено вдали от жилья. Согласно сообщениям компании, а также специально сформированного ликвидационного штаба, работы по устранению последствий схода стартовали незамедлительно. Однако ситуация по объяснимым причинам встревожила местное население и широкую общественность.

Порода сошла в долину местной реки Желтая и перегородила ее русло. Не удивительно, что на фоне серии резонансных экологических происшествий последнего времени появилось множество слухов, противоречивых версий и мнений о сути и масштабах произошедшего.

Накануне на место событий прибыла группа депутатов Сахалинской облдумы в сопровождении журналистов и экспертов - для того, чтобы проконтролировать ход ликвидационно-восстановительных работ и оценить их первые результаты. Депутаты и специалисты осмотрели место происшествия и водоотводный канал, построенный в рамках первого этапа операции.

Руководитель делегации депутат Александр Болотников положительно отозвался о мерах, принятых для ликвидации последствий инцидента. Очевидно, что своевременные и активные действия свели на нет любые угрозы для населения. Благодаря оперативно построенному пятисотметровому обводному каналу для реки Желтой удастся избежать накопления воды в месте схода породы, и у углегорцев не будет проблем со снабжением питьевой водой. Вопреки опасениям происшедшее не сказалось на качестве и уровне воды и в ключевой для водоснабжения района реке Углегорка. Именно ее притоком является Желтая. Согласно данным оперативного мониторинга, предельно допустимые концентрации по загрязнениям не превышались.

Проблем не должно быть и далее. Чтобы справиться с сезонным повышением уровня воды, к октябрю ВГК произведет углубление текущего канала. Впереди еще много серьезной работы. Будет разработан целый комплекс по рекультивации и повышению устойчивости отвала, а также обустройству ряда технических сооружений. Пресс-служба ВГК сообщает, что проект восстановления рассчитан до 2022 года, а его ключевые решения пройдут всестороннюю техническую и экологическую экспертизу.

Пока вернувшиеся из Углегорского района депутаты докладывали обо всем этом на "Правительственном часе" в областной Думе, место ликвидационно-восстановительных работ посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В целом оперативность ремонтных работ он оценил позитивно. Глава региона также проверил, как работают очистные сооружения на жизненно важных реках района, оценил работу ранее открытых с его участием современных очистных сооружений Солнцевского угольного разреза.

"Посетили очистные сооружения и посмотрели, какова сейчас чистота воды. За весь период с начала года это самая чистая вода. Если завтра пойдет сильный дождь и русло реки Желтой заполнится, очистные сооружения справятся с повышенной мутностью", - так прокомментировал итоги проверки глава региона.

Понятно, что по факту произошедшего проводятся проверки по линии надзорных органов - Росприроднадзора и Ростехнадзора. Но уже сейчас очевидно, что угрозы для жителей нет, никто ничего не замалчивает, как это иногда бывает на местах, ситуация реально находится под контролем компании и общественности. Остается следить за ситуацией и надеяться, что озвученный ВГК план будет реализован, а последствия происшествия будут полностью ликвидированы.

Общество Экология

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