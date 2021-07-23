Население 18 стран оценивает меры профилактики и контроля пандемии в них

I.Рейтинг 18 стран.

Чтобы лучше понять оценку населения по мерам профилактики и контроля пандемии, комплексно учитывая распределение стран, для мониторинга были выбраны официальные отчеты департаментов здравоохранения 18 стран на шести континентах, опубликованные на платформе Twitter. Цикл сбора данных - с 29 июня по 15 июля, объекты сбора - комментарии к сообщениям в аккаунтах, связанным с эпидемией (всего 22 419).

Согласно данным положительных и отрицательных оценок людей из 18 стран на социальных платформах на соответствующие контенты под аккаунтами департаментов здравоохранения своих стран, с 29 июня по 15 июля 2021 года министерства здравоохранения Египта и Бразилии получили более 20 процентов положительных отзывов и комментариев от общественности. По Египту: положительные комментарии составили 27,1 процента, нейтральные - 67,8 процента, а отрицательные - 5,1 процента. Многие пользователи сети считали, что работа египетского правительства по профилактике эпидемии была эффективной и выразили благодарность в форме комментариев. По Бразилии: положительные комментарии составили 20,8 процента, нейтральные - 34,6 процента, отрицательные - 44,6 процента. Положительная оценка, в основном, была дана работе правительства по вакцинации.

II. Статистика о часто встречающихся словах в комментариях населения 18 стран на социальных платформах

Согласно данным о часто встречающихся словах в комментариях населения 18 стран на социальных платформах под аккаунтами департаментов здравоохранения своих стран, с 29 июня 2021 года по 15 июля 2021 года было всего 3 ключевых слова с частотой появления более 2000 раз. Это "вакцина", "вакцинация" и "коронавирус". Частота появления слова "вакцина" составила 3732, занимая первое место в Бразилии, Индонезии, ЮАР, Египте и Австралии. Среди них бразильцы упоминали его наиболее часто, достигнув 840 раз. Частота появления слова "вакцинация" составляла 2392, оно занимает первое место по частоте в Канаде, Аргентине и Германии. Частота появления слова "коронавирус" составила 2347, чаще встречается в Мексике, Великобритании и Индонезии.

Три ключевых слова с меньшей частотой появления - это "локдаун", "лечение" и "нормализация". Из 18 стран лишь небольшое число малазийцев уделило внимание словам "локдаун" и "нормализация", частота появления слов составляет соответственно 28 и 12. Когда упоминаются эти два ключевых слова, малазийцы, в основном, считают: чтобы победить пандемию, особенно предотвратить распространение новых штаммов и мутаций вируса, необходимо строго проводить меры локдауна. Лишь небольшое число египтян обращает внимание на "лечение", с частотой появления 26, в основном выражая надежду на то, что пациенты, инфицированные вирусом, смогут получить своевременное лечение.

III. Статистика о часто встречающихся словах по континентам

Согласно общим данным комментариев по континентам, с 29 июня по 15 июля 2021 года по отношению к десяти самым часто встречающимся словам в девяти странах Северной Америки, Южной Америки и Европы было больше всего комментариев. Частота появления таких слов, как "вакцина", "вакцинация", "правительство" и "здоровье", превысила 100 раз. Среди них в Южной Америке бразильцы уделили наибольшее внимание теме "вакцина" с частотой 840 раз; немцы в Европе обратили наибольшее внимание на тему "вакцинация" и "штамм дельта" с частотой 426 и 127 раз соответственно; французов больше всего беспокоят темы "правительство" и "здоровье", частота употребления слов составляет 751 и 667 раз соответственно.

Среди 9 стран Азии, Африки и Океании относительно горячо комментируют жители Индии, Индонезии и ЮАР. Индийцы уделяют теме "правительство" больше внимания, чем другим темам, с частотой 533 раз; индонезийцев в Азии больше всего волнует тема "вакцина" с частотой 579 раз; жители ЮАР больше обеспокоены словами "вакцина", "вакцинация", "коронавирус" и "смерть", их упоминают более 150 раз.

IV. Анализ часто встречающихся слов по континентам и странам

1.Северная Америка

Согласно статистике трех стран Северной Америки, с 29 июня по 15 июля 2021 года в сообщениях, связанных с эпидемией, люди чаще всего упоминали слова "вакцинация", "вакцина" и "коронавирус". Общая частота составила 730, 686, 646 соответственно. Отдельно уделяют особое внимание темам "карантин" и "путешествие". Среди них относительно горячо высказываются канадцы. Слова "карантин" и "путешествия" встречаются соответственно 195 и 92 раз. Они надеются открыть границу как можно скорее, чтобы оживить внешнюю торговлю и туризм. Мексиканцы больше обеспокоены "источником" распространения вируса, частота - 84 раз, надеются, что распространение эпидемии можно будет остановить из источника в кратчайшие сроки. Обсуждений среди американцев относительно немного, и в основном уделяют внимание словам "вакцинация", "вакцина" и "коронавирус".

2. Южная Америка

Согласно данным обзора двух стран Южной Америки, с 29 июня по 15 июля 2021 года люди чаще всего упоминали "вакцину" и "вакцинацию" в сообщениях, связанных с пандемией, и общее количество слов составило 997 и 599 раз соответственно. Кроме того, особое внимание уделяется словам "правительство" и "здоровье". Бразильцы дают больше комментариев, частота употребления слов "правительство" и "здоровье" составляет 330 и 241 раз. В основном, они оценивают улучшение состояния здоровья, вызванного продвижением вакцинации. А аргентинцев больше беспокоит "смерть", вызванная распространением вируса, частота 58 раз, часто упоминает в комментариях соответствующее содержание отчета о смертельных случаях от пандемии.

3. Европа

Согласно данным обзора 4 европейских стран, с 29 июня по 15 июля 2021 года, европейцы отличаются от жителей других континентов, в основном они упоминают слова "правительство" и "здоровье" ". Для двух ключевых слов общая частота составляет 836 и 756 раз соответственно. Среди них жители Франции чаще всего упоминали эти два ключевых слова, и их доля составила почти 90 процентов от общего числа четырех европейских стран, частота встречаемости слов составила 751 и 667 раз соответственно. Немцы чаще упоминали слово "вакцинация", частота встречаемости слов - 426 раз, соответствующие комментарии были сосредоточены на эффективности вакцины, предоставленной правительством. Британцы обеспокоены "коронавирусом" и "смертью", частота составляет 416 и 311 раз соответственно, с упором на количество подтвержденных случаев заражения и смертей, вызванных коронавирусом. Испанцы обеспокоены вопросом о "риске", частота составляет 228, обсуждают риски, связанные с вакцинами, политикой и т. д.

4.Азия

Согласно данным комментариев из 6 азиатских стран, с 29 июня по 15 июля 2021 года люди чаще всего упоминали "вакцину", "коронавирус" и "вакцинацию" в сообщениях, связанных с пандемией, - 626, 428 и 371 раз соответственно. Кроме того, больше внимания уделяется темам "доза" и "здоровье". Больше всех комментировали индонезийцы. Упоминание этих двух ключевых слов составляет 80-90 процентов от общего числа этих азиатских стран.

Частота слов составляет 579 и 346 раз соответственно. У японцев больше комментариев к слову "вакцина". Частота слова - 12, что в основном описывает ощущение от вакцинации. Сингапурцы обеспокоены "коронавирусом", частота слова - 62, в основном, связанная с распространением вируса и лечением и т. д. Малазийцы часто упомянули слово "закрытие", частота слова - 60, настоятельно требуют остановить распространение эпидемии с помощью закрытия границ и изоляции. Индийцев больше всего беспокоят действия "правительства", частота слов составляет 533, включая оценки и предложения по работе правительства и т. д. Израильский народ обеспокоен "вакцинацией" и "дозой". Частота слов составляет 31 и 30 соответственно, акцент делается на вакцинацию и ее количестве.

5. Африка

Согласно данным обзора двух стран Африки, с 29 июня по 15 июля 2021 года люди в них чаще всего упоминали "вакцину", "вакцинацию" и "коронавирус" в сообщениях, связанных с пандемией. Общая частота слов - 413, 196 и 168 соответственно. Кроме того, особое внимание уделяется теме "смерть". Среди них больше всего комментариев было от населения ЮАР, составляет 67 процентов, частота слова "смерть" - 131. Соответствующие комментарии, в основном, относятся к озабоченности по поводу числа погибших. Египетский народ больше обеспокоен "вирусом" и "туристами" - в связи с распространением вируса. Частота слов составляет 51 и 35 соответственно, что тесно связано с важностью туристической индустрии для страны.

6.Океания

Согласно данным обзора Австралии, с 29 июня по 15 июля 2021 года жители этой страны чаще всего упоминали "коронавирус", "вакцину", и "вакцинацию" в сообщениях, связанных с пандемией. Общая частота слов - 40, 35 и 16 соответственно. Кроме того, слова "правительство Австралии" и "инфографика" упоминаются относительно больше, причем частота слов составляет 12 и 10. Австралийцы в своих комментариях уделяют особое внимание брендам вакцин, количеству вакцинации и статистическим методам получения эпидемической информации.

Вообще говоря, большинство людей в мире уделяют много внимания теме вакцинации. Это при том, что во многих странах наблюдается общая нехватка вакцин. Возникающие в результате этого беспокойство и неудовлетворенность распространяются, в основном концентрируясь на проблеме недостаточного темпа вакцинации, и невозможности вовремя сделать вторую прививку.

В "Глобальном рейтинге эпидемий", недавно опубликованном Bloomberg News, Соединенные Штаты заняли первое место, но это же исследование показало, что американцы недовольны работой правительства по профилактике эпидемий, и обращают внимание не на "степень повторного открытия", как утверждает этот рейтинг, а на те же вопросы, что и жители других стран, а именно - "вакцины" и "вакцинация".

Поскольку пандемия продолжает распространяться, нам нужно взаимодействовать для решения основных проблем - таких, как распространение вируса и вакцинация, эффективно продвигать международное сотрудничество, создать глобальную сеть по предотвращению пандемии и борьбе с ней. Только так мы сможем полностью победить коронавирус.