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Рубрика: Общество

ООН: Засухи и шторма стали причиной гибели более 1,2 млн человек за 50 лет

За последние полвека засухи стали причиной гибели 650 тысяч человек в мире, еще более 577 тысяч жителей Земли погибли во время штормов. Такие данные в пятницу опубликовала Всемирная метеорологическая организация, являющаяся специализированным учреждением ООН.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Из 10 крупнейших катастроф на планете именно засухи и шторма привели к наибольшему числу смертей. Отмечается также, что наводнения унесли жизни 58,7 тысячи человек, а от экстремальных температур погибли свыше 55,7 тысячи жителей планеты, пишет ТАСС.

Что же касается экономического ущерба, вызванного катастрофами, то список возглавили шторма (521 миллиард долларов) и наводнения (115 миллиардов). Данные сведения будут включены в сентябрьский доклад о смертности и экономическом ущербе, связанных с климатом, погодой и водой (1970-2019 гг.).

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата. Он отметил, что "периоды сильных дождей все в большей степени несут на себе отпечаток изменения климата". Глава ВМО пояснил, что нагревающаяся атмосфера удерживает больше влаги, а это приводит к увеличению осадков во время штормов и повышает риск наводнений.

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