Оперштаб: Авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа

Авиационное сообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте., - говорится в сообщении. - Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".

Также с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва - Манама с частотой 2 рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой 3 рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва - Кишинев с частотой 3 рейса в неделю", - уточнили в оперштабе.