Оползень в Индии унес жизни не менее 36 человек

Продолжительные муссонные дожди вызвали сход оползня на западе индийского штата Махараштра. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 36 человек, около 20 жителей деревни остаются пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщила газета "Хинду".

По сведениям издания, оползень обрушился в четверг вечером на деревню Талие близ города Махад в западной части штата. Более 30 домов оказались погребены под землей. Из-за ненастной погоды - проливных дождей, заболачивания, проблем с подключением к мобильной сети - спасательную операцию удалось начать только в пятницу утром. Число погибших может увеличиваться.

Отмечается, что сходы оползней и камнепады произошли и в других районах, властям поступают сведения о других пострадавших.