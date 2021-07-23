Палата адвокатов разъяснила, как распознать фальшивые адвокатские конторы

Федеральная палата адвокатов дала специальные разъяснения, как распознать мошенников, действующих от имени известных адвокатских образований или юридических фирм.

"В последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства", сообщили в ФПА.

Одно из крупных и известных на рынке адвокатских бюро сообщило, что к ним только за месяц обратились десять граждан, с которыми мошенники заключили договоры от имени этого бюро и взяли предоплату.

В Федеральной палате адвокатов рекомендуют проявлять бдительность, и прежде чем перевести деньги, совершить несколько шагов для проверки. Первое: найти официальный веб-сайт соответствующей юридической фирмы или адвокатского образования, в том числе через рейтинговые агентства, такие как Право-300, Lexis Nexis Group, Legal Media Group, Practical Law Company, Chambers & Partners, Legal500, IFLR1000, WTR1000 и другие. "Обращаем ваше внимание, что мошенники часто используют фишинговые веб-сайты, когда домен отличается от официального домена юридической фирмы / адвокатского образования на одну букву или один символ", говорят в ФПА.

Второе: проверить, соответствует ли электронный адрес лица, от которого поступило предложение по оказанию юридических услуг, официальному домену юридической фирмы или адвокатского образования. "Обращаем ваше внимание, что сотрудники юридических фирм / крупных адвокатских образований не ведут переписку с использованием личной почты, вся коммуникация с клиентами ведется с использованием корпоративной почты", уточняют в палате адвокатов.

Третье: обратиться напрямую в юридическую фирму или адвокатское образование по контактным данным, указанным на соответствующем официальном веб-сайте. Четвертое: необходимо проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести денежные средства. "Сотрудники юридических фирм или адвокатских образований не просят своих клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций", уточняют в ФПА.

Если вы оказались жертвами мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.