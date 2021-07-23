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23.07.2021 11:45

Парламентарии вносят весомый вклад в укрепление российско-китайских связей

Российско-китайское парламентское взаимодействие играет весомую роль в продвижении двусторонних отношений, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". По его словам, стержневой элемент взаимодействия - созданная в 2005 году Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Эффективность ее работы год от года возрастает, что способствует развитию связей в законотворческой области, взаимному обогащению опытом, решению практических вопросов, отметил Косачев.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Он подчеркнул, что Совет Федерации как палата российских регионов придает большое значение развитию межрегионального сотрудничества с Китаем. "Соглашениями о сотрудничестве связаны почти четыре сотни партнерских пар на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов. Актуальная задача сейчас - проведение тщательного анализа хода выполнения имеющихся договоренностей, - подчеркнул он. - Необходимо общими усилиями дополнять эти документы содержанием и целенаправленно воплощать их в жизнь. Мы сможем внести весомый вклад в укрепление двусторонних межрегиональных связей как значимого компонента межгосударственных отношений".

Константин Косачев обратил внимание, что в преддверии 20-летнего юбилея подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой состоялась видеоконференция руководителей органов законодательной власти субъектов Российской Федерации и собраний народных представителей регионов КНР. "Документ исторический и в полной мере сохраняет свою актуальность, служит основой практической работы по развитию всего комплекса российско-китайского сотрудничества, - заявил парламентарий. - Мы как парламентарии и представители регионов наших стран, должны четко действовать в русле этого договора, решая возникающие вопросы двусторонней повестки дня и привнося новые идеи в его содержательное наполнение".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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