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23.07.2021 17:18
Рубрика: Экономика

Первые грузы из Азии в Европу по Севморпути пойдут в 2025 году

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Госкорпорация "Росатом" совместно с международной логистической компанией уже в этом году приступит к проектированию судов ледового класса и наземной инфраструктуры для Северного морского транзитного коридора. Соглашение о таком сотрудничестве подписано сегодня в Петербурге в рамках международного Дня Арктики.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
На развитие Севморпути будет направлено 73 миллиарда рублей

Первые грузы из Азии в Европу и обратно пойдут по этому удлиненному Севморпути в 2025 году, сообщили представители "Росатома".

Идея создания нового глобального транзитного коридора впервые была представлена в 2019-м. "Она заключалась в том, что в восточной и западной точках нашей страны формируются два транспортно-логистических хаба для перевалки грузов, которые приходят на фидерных судах из европейских и азиатских портов, - пояснила директор по развитию бизнеса госкорпорации Екатерина Ляхова. - Затем они перегружаются на суда ледового класса и отправляются по Севморпути в порт-хаб на другом его конце, откуда фидерные суда доставят их в точку назначения".

За два года "Росатом" с участием международных экспертов провел анализ всех составляющих - от типов судов до мест размещения хабов. В итоге ключевыми точками коридора выбрали Белокаменку в Мурманской области и Владивосток. Нашелся и глобальный партнер, который поверил в потенциал Северного морского транзитного коридора - это международная логистическая компания DP World.

"Этот проект появился в очень правильное время, когда мир ищет новый транспортный маршрут, - отметил главный исполнительный директор компании Султан Ахмет бин Сулайем. - Затраты на контейнерные перевозки очень выросли, и надо еще найти пустой контейнер. Доставка грузов по Севморпути гораздо дешевле, короче и эффективнее, чем по другим маршрутам. Конечно, России придется вложить много средств в развитие этого коридора. Мы вместе с "Росатомом" готовы в этом участвовать, вкладывать свои средства и усилия".

По словам представителя компании, она выделила значительный объем инвестиций, которые пойдут на развитие транспортных хабов во Владивостоке и Мурманской области. При этом зарубежный партнер высказал надежду, что первые грузы по новому маршруту пойдут уже в 2021 году.

- Соглашение о сотрудничестве - это первая ласточка, которая приведёт к международному партнерству и не просто инвестициям в проекты, но и созданию нового бизнеса мирового масштаба, - считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. - Но дело не только в этом. Есть разные мерила успешности проектов - грузы, инвестиции, доходы и так далее. Мы надеемся, что наша совместная деятельность качественно улучшит жизнь людей в российских регионах Арктики и в тех странах, которые примут участие в проекте.

Госкорпорация "Росатом" является единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. Компания DP World (Дубай, ОАЭ) обеспечивает торговые перевозки по всему миру через глобальную сеть, которая состоит из 129 подразделений в 55 странах.

Экономика ВЭД Компании Госкорпорации Росатом

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