Песков объяснил задержки с поставками "Спутника" за рубеж

Поставки вакцины "Спутник V" на экспорт не сорваны, это именно задержка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главный приоритет - вакцинация россиян.

Ранее стало известно, что власти Аргентины заявили о недопоставке положенных по контракту доз "Спутника V".

Обязательства по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, безусловно, будут выполняться, заверил представитель Кремля. "Произошла задержка. РФПИ находится в контакте со своими контрагентами, чтобы возникающие проблемы урегулировать", - заявил Песков.

Он добавил, что ведется напряженная работа в этом направлении, однако с учетом того, что для России в приоритете удовлетворение потребностей россиян в вакцинации.

Между тем граждане РФ активнее пошли делать прививки, заметил пресс-секретарь.

"Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации и постоянно растет сознательность граждан, - обратил он внимание журналистов. - Все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются".

Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что ответить на такую потребность в вакцинах на территории РФ - безусловный приоритет.