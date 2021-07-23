Песков: Планов исключить "Талибан" из реестра запрещенных организаций нет

Россия пока не планирует исключать движение "Талибан" (запрещено в РФ) из реестра запрещенных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о такой перспективе.

Вопрос был связан с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил о том, что Россия предпримет усилия с целью установить диалог между талибами и правительством Афганистана, ведь урегулирование в этой республике требует участия всех политических и этнических групп.

Журналист спросил, планирует ли глава государства предложить вывести движение из реестра запрещенных в РФ организаций. "Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем", - ответил Песков.

Комментируя заявление Лаврова, он согласился, что движение "Талибан" - это "ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане".