Песков: Россия отреагирует на обозначение Крыма на сайте Олимпиады

Россия не может оставить без реакции появление на официальном сайте Олимпиады-2020 обозначения Крыма как части Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Олимпийских игр - 2020 в Токио между Украиной и Крымом была проведена граница. Однако позже линия исчезла, и полуостров стал выглядеть как часть Украины. Международный олимпийский комитет (МОК) назвал включение Крыма в состав России досадной ошибкой провайдера и принес извинения украинским властям.

"Это повод, чтобы нашему посольству, спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об оценке этой ситуации со стороны Кремля.