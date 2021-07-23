Песков: Задержания в ГИБДД Ставрополья - не кампанейщина, а методичная борьба

Задержание начальника управления ГИБДД Ставрополья и ряда его подчиненных - это следствие последовательной борьбы с коррупцией во власти, ведущейся в последние годы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о коррупции в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

"Это последовательная борьба с коррупцией, в том числе в рядах правоохранителей, - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. - Это никоим образом не кампанейщина. Это последовательные действия, которые ведутся из года в год".

По оценке Кремля, эффективность работы в этом направлении повышается.

Пескова также спросили, как в Кремле оценивают то, что нарушения обнаружила не общественность, как это зачастую происходит, а сами правоохранители - управление собственной безопасности МВД России. "Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией", - ответил пресс-секретарь президента.