Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе большое сердце

В пятницу демонстрационные полеты на авиасалоне начались в 9 часов. Открыл их учебно-тренировочный самолет Як-152, который пилотирует летчик-испытатель 1-го класса, заместитель начальника лётной службы "ОКБ им. А.С. Яковлева" Василий Севастьянов. За плечами у него свыше 7 500 часов налета. Кстати, он один из летчиков-испытателей МС-21.

В 11 часов в небо поднялась пилотажная группа "Первый полет" - единственная профессиональная на поршневых самолетах в России. Как обещали, одновременно в воздухе находились семь самолетов. Эта пилотажная группа - традиционный участник авиасалонов в Жуковском. Одна из фигур, исполненных летчиками, - большое сердце, нарисованное дымами.

Каждое выступление пилотажной группы - захватывающее авиашоу. Все самолеты оборудованы дым-системой, а происходящее в воздухе комментирует профессиональный авиатор под музыкальное сопровождение. Мастера летного дела дали свыше 140 показательных выступлений по России и миру.

Авиапарк пилотажной группы состоит из самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т, Су-31МХ, Piper PA-23−250, Sportstar.