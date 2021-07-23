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Фото: Роман Ромишевский/ТАСС Фото: Роман Ромишевский/ТАСС
Рубрика: Экономика
23.07.2021 13:18
Текст: Наталия Ячменникова

Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе большое сердце

В пятницу демонстрационные полеты на авиасалоне начались в 9 часов. Открыл их учебно-тренировочный самолет Як-152, который пилотирует летчик-испытатель 1-го класса, заместитель начальника лётной службы "ОКБ им. А.С. Яковлева" Василий Севастьянов. За плечами у него свыше 7 500 часов налета. Кстати, он один из летчиков-испытателей МС-21.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В 11 часов в небо поднялась пилотажная группа "Первый полет" - единственная профессиональная на поршневых самолетах в России. Как обещали, одновременно в воздухе находились семь самолетов. Эта пилотажная группа - традиционный участник авиасалонов в Жуковском. Одна из фигур, исполненных летчиками, - большое сердце, нарисованное дымами.

Каждое выступление пилотажной группы - захватывающее авиашоу. Все самолеты оборудованы дым-системой, а происходящее в воздухе комментирует профессиональный авиатор под музыкальное сопровождение. Мастера летного дела дали свыше 140 показательных выступлений по России и миру.

Авиапарк пилотажной группы состоит из самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т, Су-31МХ, Piper PA-23−250, Sportstar.

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