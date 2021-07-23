Платежные карты "Мир" начнут принимать в Беларуси с 2022 года

Для дальнейшего улучшения взаиморасчетов на пространстве Союзного государства банкам и магазинам Беларуси с 1 января 2022 года вменяется обязанность по приему платежных карт "Мир", проинформировали в финансовом регуляторе РБ. Это, пояснили в пресс-службе Нацбанка в пятницу, предусмотрено постановлением № 197 "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры", которым приняты меры по развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам.

В сообщении Национального банка поясняется, что в связи "с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы БЕЛКАРТ и платежной системы "Мир" для банков - участников платежной системы БЕЛКАРТ с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания".

А с 1 января 2023 года, уточнил регулятор, и "для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карточек платежной системы "Мир". Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек "Мир".