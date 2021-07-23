Почему 69 процентов родителей против вакцинации своих детей от коронавируса

Согласно опросу, проведенному недавно SuperJob, лишь 8 процентов родителей готовы привить своих подростков от коронавируса, а 69 процентов опрошенных категорически против. Свой отказ они объясняют недостаточной изученностью вакцины и верят в то, что именно их ребенок не заболеет. Так ли это на самом деле? Объясняет академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова:

- Когда-то в советском прошлом мы все понимали, что вакцинация - благо и возможность прожить жизнь без инфекций. Точнее вообще прожить. До революции в аграрной России половина, а то и две трети крестьянских детей умирали от инфекций. Поэтому один из первых декретов Советской республики касался обязательной вакцинации от оспы. Все последующие десятилетия прошли под флагом борьбы, и вполне успешной, с инфекциями. И к концу 80-х годов при охвате прививками более 95 процентов населения, мы вовсе забыли о многих инфекциях. А потом… Людям показалось, что раз инфекций больше нет, то и прививаться не надо. Вот только с врачами посоветоваться забыли. Накопилась большая когорта невакцинированных, и инфекции тут же заявили о себе. Той же вспышкой дифтерии в 1990-е годы.

Я часто слышу от мам: зачем вакцинироваться, если мы живем за городом, на свежем воздухе, едим хорошую еду, много витаминов, закаливаемся, чеснок едим… Это все правильно и хорошо. Но чеснок не защитит ребенка даже от банальных респираторных инфекций. Если ребенок тщательно моет руки, это спасет его от инфекций грязных рук, но не от кори, например. От нее спасет только вакцинация.

К сожалению, многие читают не серьезную литературу, а какую-то пену в соцсетях и интернете. Оказавшись в плену ложных сведений и мифов, кочующих с сайта на сайт, родители нередко принимают неправильные решения. А те, кто мог бы сказать правду, у кого родные попали в реанимацию с тяжелым инфекционным процессом, молчат. А жаль! Они могли бы сказать: посмотрите, как бывает тяжело! Не повторяйте наших ошибок!

Последняя беседа с ней о вакцинации от коронавируса подростков "Укол в законе", опубликованная в "РГ" 16 июля, вызвала взрывную волну вопросов, комментариев специалистов и особенно родителей. Зачем вакцинировать детей, если они и так почти не болеют? Как можно испытывать вакцины на детях? Как прививка скажется на растущем организме? Обозреватель "РГ" и мама двоих детей 8 и 11 лет Наталья Лебедева воспользовалась служебным положением и напросилась на кухню, чтобы задать вопросы, волнующие мам и пап, Лейле Намазовой-Барановой.

Полный текст интервью с Лейлой Намазовой-Барановой о том, как вакцинация подростков от коронавируса, еще не начавшись, обросла мифами и напугала родителей, читайте в одном из ближайших номеров "РГ".