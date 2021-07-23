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23.07.2021 19:03
Рубрика: Экономика

Почему США так хотели остановить "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
За геополитическими причинами борьбы США с достройкой "Северного потока-2" крайне мало внимания уделяется экономической подоплеке противостояния. Но пытаясь остановить строительство газопровода из России в Европу, США решали и свои внутренние экономические проблемы.

У США отрицательный торговый баланс с Европой - минус 183 млрд долларов. Проще говоря, на эту сумму товаров США импортируют из ЕС больше, чем экспортируют туда. Хуже торговое сальдо у США только с Китаем - минус 295 млрд долларов. А весь товарный дефицит торгового баланса США в 2020 году составил 916 млрд долларов. Это означает, что страна или сильно зависит от иностранных производителей, или импортные товары вытесняют местную продукцию с рынка, что ведет к закрытию предприятий, безработице и снижению ВВП.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Уменьшить отрицательный торговый баланс можно развивая собственное производство, увеличивая конкурентоспособность своих товаров, силовым продвижением их на экспортных рынках или созданием таможенных преград для импортных товаров. С начала этого века США все чаще используют для исправления перекосов в своей экономики в качестве рычагов давления - санкции, запреты и даже военное вмешательство. Достаточно вспомнить Ирак и Ливию.

"Уже не первое десятилетие сальдо счета текущих операций в США остается отрицательным, и зависимость экономики от притока капитала не снижается", - говорит партнер GКEM Analytica Евгений Гавриленков. - Сокращение этого дефицита - насущнейшая задача руководства страны. Торговые дискуссии (войны) США с Китаем связаны именно с этим. Поскольку сальдо счета текущих операций ЕС также не в пользу США, то они, естественно, настроены на то, чтобы этот дефицит уменьшить. Рыночными методами это сделать не удается, поэтому "геополитические мотивы" звучат все настойчивее, считает Гавриленков.

Бывший президент США Дональд Трамп призывал заменить российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ), в котором есть "молекулы свободы". Но весь экспорт американского СПГ в Европу в прошлом году составил около 20 млрд кубометров. Для сравнения Россия поставила в Европу по трубопроводам 179 млрд кубометров газа и еще 17,5 млрд кубометров СПГ. Ни о каком вытеснении российского газа с европейского рынка при таком соотношении объемов поставок речи идти не может. А вот о попытке некоторого выправления торгового баланса и простом продвижении своего товара нерыночными методами - вполне.

Заявления американских политиков, объясняющих борьбу с "Северным потоком-2" необходимостью поддержки Украины, лишь риторика. Но не стоит сбрасывать со счетов и политические причины. По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, США с конца Второй мировой войны старались не допустить, чтобы Европа стала слишком независимым от них игроком в мире. Сделать таковой ее может расширение связей с Россией, в том числе за счет поставок энергоресурсов из нашей страны. "Северный поток-2" эти связи может значительно укрепить и снизить влияние США на ту же Германию.

Фото: iStock
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Симонов подчеркнул, что Россия сейчас единственный крупный экспортер нефти и газа в мире, который не зависит от США, которые начали бороться против поставок наших энергоресурсов в Европу еще в 60-х годах XX века.

США прагматично и достаточно вольно трактуют геополитические мотивы, считает Евгений Гавриленков. С одной стороны, на данном этапе исторического развития США пытаются активно воздействовать на не совсем демократические страны, каковыми являются, например, Иран или Венесуэла, но с другой стороны, нефтедобывающие страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, например) являются союзниками США, несмотря на то, что там нет даже подобия избирательной системы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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