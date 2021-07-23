Попова: Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России снижаются

За прошедшие пять суток отмечается дальнейшее снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, преимущественно за счет Москвы и Московской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Среднесуточный показатель составляет 16,4 процента, что на три процента ниже аналогичного периода прошлой недели.

"Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация - в 17 и снижение - в 10 регионах РФ. При этом в Москве заболеваемость снизилась на треть", - сообщила Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Максимальный рост - более чем на 20 процентов - заболеваемости за последние пять суток наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Адыгее и Еврейской автономной области.

В пяти регионах не соблюдают минимальный уровень тестирования населения, заявила глава Роспотребнадзора. Это Ненецкий автономный округ, Псковская и Смоленская области, Башкортостан и Чувашия.