Правительство выделит более 100 млрд рублей на оздоровление Дона

До 2030 года на оздоровление реки Дон выделят более 100 млрд рублей. Это предусмотрено планом мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

На сайте кабмина уточняется, что всего в документе 22 инициативы. В частности, строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов и гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС. На это планируется потратить 29 млрд рублей, окончание работ намечено на 2024 год.

Помимо этого, запланированы дальнейшая реконструкция Донского магистрального канала, масштабное строительство и ремонт очистных сооружений, расчистка притоков, капитальный ремонт гидротехнических сооружений и другие мероприятия, направленные на сохранение биологических ресурсов. Для этого модернизируют Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструируют центр аквакультуры "Взморье". Также рассмотрят, возможно ли создать специальный рыбоходный канал.

Ожидается, что все это позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне реки, сохранить ее экосистему и биологическое разнообразие.