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23.07.2021 18:51
Рубрика: Власть

"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России внесло "Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов

Как поясняют в министерстве, организация внесена в список на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 года. Как напоминает ТАСС, в Генпрокуратуре отмечали, что "поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Также Минюст включил ряд сотрудников издания в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Теперь такие лица должны создать российское юридическое лицо, которое будет распространять на территории нашей страны, в том числе в Сети, информационные материалы. Деятельность же "Проект медиа" на территории нашей страны теперь незаконна.

Власть Право Правительство Минюст Некоммерческие организации в России

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