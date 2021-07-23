"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций

Министерство юстиции России внесло "Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как поясняют в министерстве, организация внесена в список на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 года. Как напоминает ТАСС, в Генпрокуратуре отмечали, что "поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Также Минюст включил ряд сотрудников издания в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Теперь такие лица должны создать российское юридическое лицо, которое будет распространять на территории нашей страны, в том числе в Сети, информационные материалы. Деятельность же "Проект медиа" на территории нашей страны теперь незаконна.