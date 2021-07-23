Прокуратура требует пересмотреть приговор блогеру Эдварду Билу

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом Москвы в отношении блогера Эдуарда Биля. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, в связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Ранее Пресненский суд приговорил блогера за резонансное ДТП на Садовом кольце к двум годам ограничения свободы и лишил прав на три года.