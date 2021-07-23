Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе вместе с Японией.

"Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, - у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю - и аварийное жилье по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, - но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Глава государства анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. По словам Путина, он говорил об этом с Мишустиным - у премьер-министра есть хорошие наработки и инициативы. "Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности", - сказал Путин и выразил надежду на то, что после поездки и оценки ситуации на месте удастся окончательно сформулировать и реализовать эти предложения.