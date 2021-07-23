Путин подписал указ о флагах ВМФ России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации. В документе указано, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое, причем запасные должны храниться в специально отведенном для этого месте на корабле.

"В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - отмечается в указе.

Также оговаривается, что в целях "сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии".

Некоторые флаги кораблей флота поменяли свою конфигурацию.

Так, в указе оговариваются изменения, которые коснутся орденских и гвардейских орденских флагов​​​. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его будут изображать в центре Андреевского креста.