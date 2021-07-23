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23.07.2021 21:12
Рубрика: Общество

Работодателям рекомендовали давать сотруднику выходной для вакцинации

Текст: Евгения Думанская
Работодатели на свое усмотрение могут предоставить сотруднику выходной день для прохождения вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в совместном документе Роспотребнадзора и Минтруда о проведении вакцинации в организациях.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ведомства рекомендуют проводить разъяснительную работу, доводить до сотрудников информацию о применяемых вакцинах и пунктах, где можно поставить прививку, а также, на свое усмотрение, работодатели могут "предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации".

Кроме того, в документе отмечается, что согласно положениям Трудового кодекса, коллективным договором или локальным правовым актом могут устанавливаться "дополнительные гарантии и компенсации" для сотрудников, прошедших вакцинацию. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха и возможность присоединить их к очередному отпуску.

В некоторых российских регионах вводят обязательную вакцинацию, в частности, для представителей профессий, работа которых связана с многочисленным контактами с людьми. Сейчас уже около 35 миллионов россиян получили первый компонент вакцины.

Общество Здоровье Экономика Работа Правительство Минтруд Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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