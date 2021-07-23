Работодателям рекомендовали давать сотруднику выходной для вакцинации

Ведомства рекомендуют проводить разъяснительную работу, доводить до сотрудников информацию о применяемых вакцинах и пунктах, где можно поставить прививку, а также, на свое усмотрение, работодатели могут "предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации".

Кроме того, в документе отмечается, что согласно положениям Трудового кодекса, коллективным договором или локальным правовым актом могут устанавливаться "дополнительные гарантии и компенсации" для сотрудников, прошедших вакцинацию. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха и возможность присоединить их к очередному отпуску.

В некоторых российских регионах вводят обязательную вакцинацию, в частности, для представителей профессий, работа которых связана с многочисленным контактами с людьми. Сейчас уже около 35 миллионов россиян получили первый компонент вакцины.