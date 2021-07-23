Академик Румянцев: Единый независимый регулятор регистрации лекарств необходимо создать в РФ

В России нужно создать единый независимый орган, регулирующий процесс регистрации и исследования лекарственных препаратов, заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Сегодня в стране регистрацию лекарств регулирует Минздрав РФ. Регулятором должен быть специальный орган (независимый от Минздрава - прим. ред.), подчиненный напрямую правительству. Это поможет упростить процесс регистрации лекарственных препаратов", - сказал Румянцев.

По мнению академика РАН, нужно добиться ускоренной регистрации лекарств от орфанных (редких) болезней, а также снять проблему препаратов "офф-лейбл" - медикаментов, в инструкциях к которым нет данных о возможности их применения для отдельных групп пациентов.

По словам Румянцева, если в указаниях к препарату нет данных, что оно может использоваться у детей, в России автоматически законодательно ограничивается их применение для несовершеннолетних.

"Мы уже обратились к законодателям с предложением упростить регистрацию лекарств от орфанных болезней и включить использование препаратов "офф-лейбл" в российские стандарты лечения. Лекарства, применяемые во всем мире в детской онкологии, - "офф-лейбл". Полноценные клинические испытания их невозможны, а без испытаний препараты не допускают для лечения детей. Это наносит урон лечению пациентов, что необходимо срочно исправить", - отметил Румянцев.

Ранее на официальном портале правительства Москвы мэр города Сергей Собянин сообщил о заключении пяти офсетных контрактов на выпуск лекарств и медицинских изделий. Это позволит снизить стоимость закупаемых препаратов на 20%. Также, по информации градоначальника, в Москве строится несколько заводов по производству лекарств. "27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране", - уточнил Сергей Собянин.