Андрей Бочкарев: На реконструируемых станциях Каховской линии метро установят современные системы дымоудаления

На реконструируемых станциях Каховской линии метро установят современные системы дымоудаления. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал: "При реконструкции и строительстве станций метро на первое место мы ставим задачу безопасности для пассажиров. Полвека назад, когда строились станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская", требования пожарной безопасности на объектах метро были иными. К сожалению, они уже не отвечают современным требованиям. В настоящее время в рамках работ по реконструкции на станциях смонтируют системы дымоудаления, соответствующие всем актуальным нормам безопасности".

Глава Стройкомплекса напомнил, что Каховская ветка - первая линия московского метрополитена, котораяреконструируется в таком объеме. "После завершения работ она будет интегрирована в Большую кольцевую линию метро", - напомнил Андрей Бочкарев.