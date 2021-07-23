ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"

Банк России отозвал лицензию у московского "Руна-банка", сообщается на сайте регулятора.

Причиной послужило нарушение банком законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

"Реализуемая бизнес-модель демонстрировала низкую эффективность, с 2019 года РУНА-БАНК является убыточным. Отражение реальных кредитных рисков в соответствии с требованиями Банка России приводило к нарушению обязательного норматива", - говорится в сообщении.

"Руна-банк" занимал 308 место по величине активов в российской банковской системе.