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Рубрика: Происшествия

Количество пьяных ДТП в Москве за полгода сократилось почти на 30%

Текст: Владимир Баршев
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Количество аварий по вине нетрезвых водителей в столице за шесть месяцев сократилось на 27,4 процента, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

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Вместе с тем с начала года подразделениями ГИБДД города Москвы проведено более 100 профилактических мероприятий, в результате которых выявлено 5857 фактов управления транспортом в состоянии опьянения и 5571 факт отказа водителей от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Только во время рейда, проводившегося с 10 по 11 июля, было выявлено 158 случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями, из которых 66 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 32 - с признаками наркотического опьянения. Кроме того, 92 водителя в эту ночь отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 12 водителей были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде, то есть по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 Уголовного Кодекса.

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