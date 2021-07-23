Под Владимиром сгорел старообрядческий храм

Во Владимирской области полностью сгорел старообрядческий храм во имя Успения Божией Матери.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о пожаре в селе Рытово Вязниковского района поступило 23 июля в 02:10.

- Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. К сожалению, вызов пожарной охраны был совершен несвоевременно, огонь быстро распространялся по деревянному храму, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади, - сообщили в спасательном ведомстве.

Огонь был ликвидирован на площади 144 квадратных метра. К тушению привлекались четыре единицы техники и 10 человек личного состава.

Никто в результате ЧП не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняют дознаватели.

Согласно информации на сайте Русской православной старообрядческой церкви, храм во имя Успения Божией Матери в Рытове был построен больше ста лет назад святителем Арсением Уральским.