Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии

Москва, Санкт-Петербург и Сочи лидируют в рейтинге городов, где россияне хотели бы жить на пенсии. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ".

Всего в опросе приняли участие более пяти тысяч человек. В результате 16% выбрали Москву, 15% - Санкт-Петербург и 12% - Сочи. В пятерку наиболее популярных городов также вошли Краснодар (6%) и Калининград (3%).

В качестве причины для жизни в Москве опрошенные отмечали развитую инфраструктуру и высокий уровень социальных услуг в столице.

Петербург привлекает будущих пенсионеров также развитой инфраструктурой и доступными рекреационными ресурсами. Сочи - доступными рекреационными ресурсами, хорошей экологией и инфраструктурой, сообщает РБК.